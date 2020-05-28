Spor salonları ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman açılacak? Restoranlar ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlıyor?

Türkiye, dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Mart ayında kapatılan kafe ve restoranlar normalleşme süreci ile birlikte açılışa hazırlanıyor. 8-15 Haziran arasında açılması beklenen kafe ve restoranlarda sosyal mesafe, tek kullanımlık ürünler ve mobil menüler öne çıkacak. 11 Mayıs tarihinde kuaför, berber ve AVM'lerin açılmasıyla başlayan ilk normalleşme adımı sonrası, ikinci süreç kademeli olarak işleyecek. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan Haziran ayı ortasında açılması bekleniyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

11 Mayıs tarihinde kuaför, berber ve AVM'lerin açılmasıyla başlayan ilk normalleşme adımı sonrası, ikinci süreç kademeli olarak işleyecek. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması bekleniyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

DÜĞÜN SALONLARI

Kabine toplantısında düğün salonlarının yüzde 25 kapasitesini aşmamak kaydıyla açılması da gündeme gelecek.

ÇAY BAHÇELERİ

Müzeler, çay bahçeleri, kafelerin açılması da kabine toplantısında görüşülecek.

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Spor salonlarının ise Haziran ayının son haftası açılması planlanıyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.

MOBİL MENÜ ZAMANI

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, en geç 15 Haziran'a kadar restoranların açılmasını öngördüklerini belirterek, "Kendimizi hazırlıyoruz. Genelgeye göre restoranlarımızı uygun hale getiriyoruz. Üyelerimizin büyük çoğunluğu açacak. Ancak ilk etapta yüzde 25 - 50 arası iş yapılabilir gibi görünüyor. Bu nedenle kısa çalışma ödeneğinin uzatılması sektöre nefes olur. Genç istihdam deposuyuz" dedi.

Yeni dönemde restoranlarda başta sosyal mesafe olmak üzere her önlemin alınacağını dile getiren Demirer, şöyle devam etti:

"Ayrıca temassız menü ve ödeme sistemleri için çalışıyoruz. Her restoranın kendi çalışması var ama dernek olarak bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Uygulamayı açtığınızda istediğiniz restoranın menüsüne girip seçim yapıp ödemesini de mobil uygulamadan yapabileceksiniz. Bir aya kadar hazır hale gelecek."

Demirer, şu anda girdi fiyatlarının belli olmadığını o nedenle bir fiyat artışı öngörülmediğini kaydetti.

1.5 METRE KURALI

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl de, sektörün 8 - 15 Haziran arasında işe başlayacağını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Turizm belgeli yerlerle ilgili tebliğ yayınlandı. Biz üyemiz restoran, kafe ve lokantalara hazırlık yapsınlar diye standartları gönderiyoruz. Türkiye'de 110 bin restoran, kafe var. Milyonlarca da tedarikçi... Bir an önce açılmayı talep ediyoruz.

Yeni dönemde masa araları 1.5 metre olacak. Bazı ürünler tek kullanımlık olacak. Yemek öncesi ve sonrasında kolonya kullanımı, çalışanların maske takması gibi önlemler var. Kısa çalışma ödeneğinin de uzamasını istiyoruz."

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