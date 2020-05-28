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Haberler Gündem Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

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, Yunan Dışişleri Bakanı'nın hakkındaki açıklamalarına gösterdi. Aksoy, "düşmanımın düşmanı dostumdur zihniyetiyle hareket eden liderliğini akıl ve izana davet ediyoruz." dedi.

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

28.05.2020, 11:08

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı diyalog yerine gerginlik politikasını tercih ettiğini ifade etti.

Aksoy, "Düşmanımın düşmanı dostumdur zihniyetiyle hareket eden Yunanistan liderliğini akıl ve izana davet ediyoruz." dedi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

Türkiye'ye karşı diyalog yerine gerginlik politikasını tercih eden, gerçekleri iç politika saikleriyle manipüle ederek kamuoyunu yanıltan ve "Düşmanımın düşmanı dostumdur" zihniyetiyle hareket eden Yunanistan liderliğini akıl ve izana davet ediyoruz.

Yunanistan'ın sığınmacıların temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle yaşam haklarını açıkça ihlal ettiği uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarında yer almaktadır. Sınırda, tüm dünyanın gözü önünde masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye'ye "barbar" demesi utanç vericidir.

Yunan Devleti önce kendi "barbarlığından" kurtulmalıdır. Bunun için de sığınmacıların haklarına saygı göstermeli, onlara işkence ve kötü muamele yapmamalı ve geri itmemelidir.

Ayrıca sözde medeniyetin beşiği olduğunu iddia edenlerin kendi dilinden ve dininden olmayanlara da saygı göstermesi gerekir.

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