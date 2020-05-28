Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 pandemisiyle mücadelede ciddi aşamalar kaydeden Türkiye'de, birçok sektörde olduğu gibi, Ticari Yat ve İlkel Yapılı Ahşap Gemilerin faaliyetlerine 01 Haziran 2020'de yeniden başlanacağını bildirdi.
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DHA
Ulaştırma Bakanı açıkladı! Ticari yat ve ahşap gemicilerin faaliyetleri yeniden başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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