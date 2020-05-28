  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Ulaştırma Bakanı açıkladı! Ticari yat ve ahşap gemicilerin faaliyetleri yeniden başlıyor

Ulaştırma Bakanı açıkladı! ve ahşap gemicilerin faaliyetleri yeniden başlıyor

Ulaştırma ve , Covid-19 pandemisiyle mücadelede ciddi aşamalar kaydeden ’de, birçok sektörde olduğu gibi, ve faaliyetlerine 2020’de yeniden başlanacağını bildirdi.

Ulaştırma Bakanı açıkladı! Ticari yat ve ahşap gemicilerin faaliyetleri yeniden başlıyor

28.05.2020, 12:52 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020,13:11

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 pandemisiyle mücadelede ciddi aşamalar kaydeden Türkiye'de, birçok sektörde olduğu gibi, Ticari Yat ve İlkel Yapılı Ahşap Gemilerin faaliyetlerine 01 Haziran 2020'de yeniden başlanacağını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ulaştırma Bakanı açıkladı! Ticari yat ve ahşap gemicilerin faaliyetleri yeniden başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA