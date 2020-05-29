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Haberler Gündem “31 Mayıs’tan itibaren terhisleri başlatacağız”

’tan itibaren terhisleri başlatacağız”

“31 Mayıs’tan itibaren terhisleri başlatacağız”
Giriş Tarihi: 29.5.2020

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları Ümit Dündar, Hasan Küçükakyüz ve Adnan Özbal'ın katılımıyla haftalık video konferans toplantısı yapıldı. Sahadaki son durum hakkında bilgi alan Bakan Akar, korona virüs ile mücadele konusunda başarılı çalışmaların yapıldığını belirtti. Normalleşme çalışmaları kapsamında tayin, atama, görevlendirme, terhis ve celplerin başlatılacağını ifade eden Akar, "İnşallah 31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Tedbirler alındı. Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan beri gözetim altında. Herhangi bir vakaya rastlanmadı. Amacımız, Mehmetçiği evlerine sağlam olarak göndermek" diye konuştu.

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