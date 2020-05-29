ABD Başkanı Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yetersiz kaldığını savunan ABD Başkanı Donald Trump, örgüt ile ilişkilerin sonlandırıldığını duyurdu.

MEKTUPLA TEHDİT ETMİŞTİ

Trump, geçtiğimiz günlerde DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a gönderdiği mektubu Twitter hesabından paylaşmıştı. Trump, DSÖ'nün Vuhan'daki durumu yeterince incelemediğine işaret ederek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sizin ve kuruluşunuzun bu pandemi döneminde birbiri ardına attığı yanlış adımlar, tüm dünyaya çok pahalıya patladı. DSÖ'nün önündeki tek yol, Çin'den bağımsız olduğunu gerçekten göstermesi. Yönetimim hali hazırda sizinle ne tür bir reform yapılması gerektiğine dair görüşmelere başladı. Ancak hızlı bir şekilde adım atılması gerekiyor. Boşa harcanacak zaman yok. DSÖ'nün gelecek 30 gün içinde esaslı reformalar yapmaması halinde, size sağladığımız fonları kalıcı olarak donduracağımızı ve DSÖ'ye üyeliğimizi gözden geçireceğimizi bildirmek, ABD Başkanı olarak benim görevim. ABD vatandaşlarının vergilerinin mevcut durumunda bariz bir şekilde ABD'nin çıkarlarına hizmet etmeyen bu örgüte gitmesine izin veremem"