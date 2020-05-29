Berna Laçin fena rezil oldu! Bakan böyle ti'ye aldı

Dini ve milli değerlerimize dil uzatarak haber olmayı alışkanlık haline getiren oyuncu Berna Laçin bu defa fana çuvalladı.

REZİL OLDU

1 Haziran'dan sonra açılması kararlaştırılan kreşler ve gündüz bakım evleri ve 18 yaş altı kısıtlaması ile ilgili kararı küçümsemeye kalkmaya çalışırken rezil oldu.





BAKAN SELÇUK Tİ'YE ALDI

Laçin'in "Alın size yeni nesil soru örneği: 1 Haziran sonrası kreşler açılacak ama 18 yaş altına 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bu durumda kreşlere gidenler kaç yaşındadır?" şeklindeki paylaşımına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan şu cevabı verdi; Bunun düşünülmediğini zannedecek yaşta olmadıkları kesin.

Tedbirli normalleşme 1 Haziran’da başlıyor