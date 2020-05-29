Kritik rakamlar açıkladı! Türkiye ekonomisi büyüyor

Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme rakamları açıklandı.
Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdü. Ekonominin, koronavirüs etkilerinin henüz tam olarak hissedilmediği Ocak-Mart döneminde yüzde 5.2 büyümesi bekleniyordu.
Türkiye, 2019'un son çeyreğinde yüzde 6 büyümüştü.
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