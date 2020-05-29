  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Kritik rakamlar açıkladı! Türkiye ekonomisi büyüyor

Kritik rakamlar açıkladı! ekonomisi büyüyor

SON DAKİKA... ekonomisi 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdü.

Kritik rakamlar açıkladı! Türkiye ekonomisi büyüyor

29.05.2020, 10:04 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020,10:08

Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme rakamları açıklandı.

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüdü. Ekonominin, koronavirüs etkilerinin henüz tam olarak hissedilmediği Ocak-Mart döneminde yüzde 5.2 büyümesi bekleniyordu.

Türkiye, 2019'un son çeyreğinde yüzde 6 büyümüştü.

Detaylar geliyor...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kritik rakamlar açıkladı! Türkiye ekonomisi büyüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA