Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılışı! Başkan Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'de yapımına başlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, bugün açıldı. Başkan Erdoğan hastanenin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"ÜLKEMİZE HİZMET EDEN İSİMLERİ UNUTMAYIZ"

Feriha Öz hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bu uğurda fedakarlık gösteren hiç kimseyi unutmayız. Bunun için buraya Prof. Dr. Feriha Öz, Yeşilköy'deki hastaneye Prof. Dr. Murat Dilmener ismini verdik. Bir diğerini de Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, onun adını da Okmeydanı'ndaki hastaneye verdik. Sağlık çalışanlarımızın her birine şükranlarımızı sunuyorum. Bu hastanenin ülkemize kazandırılmasına emeği geçen Sağlık Bakanımızı ve ekibini, yüklenici firma Rönesans kurumunu, işçisine herkesi tebrik ediyorum. Malum gerek Murat Dilmener, gerek Feriha Öz, her iki hastaneyi de Rönesans yüklendi. Bunlardan bir tanesinin tamamen bedeli kendilerine ait. Bir tanesinden herhangi bir bedel istemiyorlar. Bir tanesinin bedelini kendilerine ödeyeceğiz. Onun için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum.

"HASTANEMİZİ 2 AY GİBİ KISA SÜREDE TAMAMLADIK"



Dünyada pek çok ülkede sağlık sisteminin çöktüğü dönemde Türkiye buradaki gibi yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir. Kapasitesinin tamamı gerektiğinde yoğun bakım altyapısına ait hastanemizi 2 ay gibi kısa sürede tamamladık. Aynısı Murat Dilmener'de de var. Uluslararası herhangi bir hasta buraya gelmek istediğinde piste inecek, yürüme mesafesinde hastaneye gelecek. Aynısı Yeşilköy için geçerli. Tedavi bitti, yine hemen uçağı ile gitmesi gereken yere gidecek. Sağlık turizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız.

Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan hastanelerimiz şifayı arayan herkese hizmet verecektir.

Salgın sürecinde sağlık konusunda ülkemizin elindeki imkanların kıymetinin çok daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 1526 yeni hastane, 4000'e yakın tedavi kurumu seviyesine hocalarımızın gayretleri ve bizim hazırladığımız fiziki imkanlarla ulaştık. Ülkemizde 48 olan MR sayısını 906'ya,4891 olan diyaliz sayısınız 17 bin 640'a, 889 olan yoğun bakım yatağı sayısını 40 bine çıkartmamış olsaydık bu başarıyı herhalde gösteremezdik.

"AMERİKA, RUSYA ÇÖZEMEDİ İŞİ HEPSİ SIKINTIDA"

Bakın Amerika, Rusya çözemedi işi hepsi sıkıntıda. Bizden destek istediler biz de her yere gönderdik. Serbest ve ücretli çalışanlar gayet makul prim ödemeleri ile sistemde (GSS) yer alabiliyor. Bu rakamı ödeyemeyen vatandaşlarımızın primlerini ise tümüyle biz ödüyoruz. Vatandaşlarımız GSS kapsamında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Özel sağlık hizmeti almak isteyenler de farkını ödeyerek bu imkandan yararlanabiliyor. Amerika'da, Avrupa'da insanlar ancak paraları varsa sağlık hizmeti alabiliyor. Biz bu salgın döneminde, özellikle de Hollanda'da birçok çalışan vatandaşlarımız ölüme terk edilmişti ve biz onları ambulans uçaklarla aldırdık. İnşallah salgın döneminden sonra sistemimiz daha çok ilgi çekecek.

Türkiye son iki asırda epeyce büyük kayıplar yaşamıştır. Bu savrulmaların ve içe dönük mücadeleye kurulu serencamının sürmesini isteyenler darbelerde vesayete kadar malzeme bulmakta zorlanmadı. Milletimiz istiklalinden ve istikbalinden ümidini hiç kesmemiştir.

Başkan Erdoğan, Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden hastaneye helikopterle ulaştı.

Erdoğan'ın ve beraberindekilerin maske taktığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterden indikten sonra golf aracıyla hastanede incelemelerden bulunmak üzere hareket etti.







Başkan Erdoğan'ın incelemelerinin ardından açılış törenine geçilecek..