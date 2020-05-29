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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'İstanbul'un Fethi' mesajı

'tan ''un Fethi' mesajı

Son dakika haberi... 'un fethinin 567. yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj yayınlayan , "Bizlere düşen görev, aynı şuurla millete hizmet ederek cihana örnek olmaktır. Kutlu olsun zaferimiz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'İstanbul'un Fethi' mesajı

29.05.2020, 12:44

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak mesajında, "Allah'ın adıyla Hakk'ın yoluna yürüyen muzaffer ordu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın komutasında 29 Mayıs sabahı İstanbul'u Türk vatanına kattı. Bizlere düşen görev, aynı şuurla millete hizmet ederek cihana örnek olmaktır. Kutlu olsun zaferimiz." ifadelerini kullandı.

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