Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan mesaj yayınladı.
Bakan Albayrak mesajında, "Allah'ın adıyla Hakk'ın yoluna yürüyen muzaffer ordu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın komutasında 29 Mayıs sabahı İstanbul'u Türk vatanına kattı. Bizlere düşen görev, aynı şuurla millete hizmet ederek cihana örnek olmaktır. Kutlu olsun zaferimiz." ifadelerini kullandı.
Allah'ın adıyla Hakk'ın yoluna yürüyen muzaffer ordu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın komutasında 29 Mayıs sabahı İstanbul'u Türk vatanına kattı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 29, 2020
Bizlere düşen görev, aynı şuurla millete hizmet ederek cihana örnek olmaktır. Kutlu olsun zaferimiz.
#29Mayıs1453#İstanbulunFethi pic.twitter.com/W1rrN3zPqw
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'İstanbul'un Fethi' mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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