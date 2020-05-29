Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'İstanbul'un Fethi' mesajı

Son dakika haberi... İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bizlere düşen görev, aynı şuurla millete hizmet ederek cihana örnek olmaktır. Kutlu olsun zaferimiz." ifadelerini kullandı.

29.05.2020, 12:44