Menderes’in hayalindeki söğütleri Yeni Asır buldu

Demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmeden önce dibine oturmak için hayalini kurduğu Aydın'daki Çine Çayı'nın kenarındaki salkım söğüt ağaçlarını Yeni Asır Gazetesi görüntüledi. Menderes'in altında oturamadığı salkım söğüt ağaçları halen o acı günlerin hüznünü taşıyor.

"O SAADETLE YETİNECEĞİM"

Aydın'ın yetiştirdiği Adnan Menderes, 27 Mayıs 1960 darbesiyle iktidardan indirildikten sonra Yassıada'da yargılanırken çocukluk arkadaşı Ethem Menderes'e "Tövbeler olsun bir daha çiftlikten Aydın'a gelirsem. Oturacağım Çine Çayı'nın kenarındaki söğüt ağaçlarının dibine, başımı göğe çevireceğim, söğüt yapraklarının yüzümde dolaşmasının bana getireceği saadetle yetineceğim. Hiçbir şeye karışmayacağım" demişti. 17 Eylül 1961'de idam edilen Menderes ne Çine Çayı'nı ne de Çakırbeyli mahallesindeki çiftliğini görebildi.

ISLAH ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Menderes'in Yassıada'da idam edilmeden önce dibine oturmak için hayalini kurduğu Çine Çayı'nın kenarındaki salkım söğüt ağaçları halen yerinde duruyor. Yeni Asır, rahmetli başbakan Adnan Menderes'in son hayali olan Çine Çayı'na gitti. Çay kenarındaki salkım söğüt ağaçlarının bir kısmı, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in gayretleriyle kente kazandırılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan dere ıslah çalışmaları nedeniyle yerinden sökülürken, ıslah çalışmalarının henüz başlamadığı noktalarda söğüt ağaçları tüm ihtişamıyla sanki rahmetli Adnan Menderes'i bekliyor.





Adnan Menderes'in bir türlü dibine oturamadığı söğüt ağaçları halen yerinde duruyor.

ÇİFTLİKTE HUMMALI ÇALIŞMA

Müzenin etrafı önümüzdeki günlerde salkım söğüt ağaçlarıyla yeşillendirilecek. Adnan Menderes'in hayalini kurduğu ağaçların dibinde, düzenlemeleri süren müzenin hizmete açılmasıyla birlikte Aydınlılar oturacak. Adnan Menderes'in gitmeyi istediği çiftliğinde de restorasyon çalışmaları başlatıldı. Aydın Valiliği'nin başlattığı çalışmalar tamamlandıktan sonra çiftliğin Menderes ailesinin yazlığı olarak kullanılacağı öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE / MEHMET KAVAS

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