Vaka oranında azalma testte ise artış yaşandı

Türkiye'de korona virüsle ilgili rakamları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Son 24 saatte bin 182 kişiye korona virüs vakası teşhisi koyulurken, 30 kişi hayatını kaybetti, bin 576 kişi ise iyileşti. Test ve vaka oranına vurgu yapan Bakan Koca, "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım" açıklamasını yaptı.