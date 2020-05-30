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Adalette normalleşme 1 Haziran’da başlıyor

Adalette normalleşme 1 Haziran’da başlıyor
Giriş Tarihi: 30.5.2020

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmet-lerinde Kovid-19'a karşı alınacak tedbirlerle ilgili video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen koordinas-yon toplantısının ardından açıklama yaptı. Hakim-ler ve Savcılar Kurulu'nun da kademeli normalleşme kararlarını ve yeni çalışma takvimini yargı teşkilatı-na duyurduğunu dile getiren Gül, 1 Haziran Pazartesi itibariyle yargı alanına ilişkin bazı tedbirlerin esneti-leceğini bildirdi. İstinaf ve vergi mah-kemelerinin duruşma ve keşif hari-cindeki tüm yargısal faaliyetleri ile cezaevlerinde kapalı görüşler de bu tarihten itibaren yapılmaya başlana-cak. Adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin ise 16 Haziran'da başlanmasına karar verildi.

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