Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı ve Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin peş peşe açıklamalar yapıldı.

Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/GCoOJhlokP