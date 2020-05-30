  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

bölgesinde 5 /'li

bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 /'li . Milli 'nın hesabından operasyonlara ilişkin peş peşe açıklamalar yapıldı.

Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

30.05.2020, 12:01 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020,12:16

Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı ve Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin peş peşe açıklamalar yapıldı.

AVAŞİN'E HAVA HAREKATI

İlk açıklamada Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

İkinci açıklamada ise Barış Pınarı bölgesine yönelik teröristlerin sızma girişiminin engellendiği belirtildi. "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor" denilen açıklamada Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA