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Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı

Son dakika... Başkan sosyal medya hesapları üzerinden şehit edilen polis memuru Atakan Arslan ve Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay için taziye mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı

30.05.2020, 19:48 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020,20:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan ile Hakkâri'de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay'a Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Başkan Erdoğan, Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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