CHP’li Öztrak’a fotoğraflı yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kendisine 'sos-yete' yakıştırmasıyla saldıran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a fotoğ-rafla yanıt verdi. Albayrak, büyüdü-ğü köylerinde, sırtında çay küfesiyle çekilmiş çocukluk fotoğrafını "Yeni-ce köyü, Trabzon 1983... Hamdol-sun..." notuyla Twitter hesabından paylaştı. Albayrak, önceki gün de "IMF'nin hazinecisi" olarak tanım-ladığı Öztrak'a, "Köyden çıkmış gel-miş bir adamın oğlu olarak ben sos-yete olacağım, 7 ceddi 7 sülalesi dedesi, babası, amcası bakanlıklar-dan milletvekilliklerine kadar dev-letin bütün imkanlarını kullanacak" sözleriyle tepki göstermişti.