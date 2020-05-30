ABD, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Muhammed Hadir Musa Ramazan'ın yakalanmasını sağlayacak bilgi sağlayana 3 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Muhammed Hadir Musa Ramazan'ın terör örgütünün 'medya' alanındaki yöneticilerinden olduğu ve örgüte üye kazandırılmasında kilit rol oynadığı ifade edildi.
DEAŞ’lının başına 3 milyon dolar ödül haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.