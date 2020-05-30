DEAŞ’lının başına 3 milyon dolar ödül

ABD, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Muhammed Hadir Musa Ramazan'ın yakalanmasını sağlayacak bilgi sağlayana 3 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Muhammed Hadir Musa Ramazan'ın terör örgütünün 'medya' alanındaki yöneticilerinden olduğu ve örgüte üye kazandırılmasında kilit rol oynadığı ifade edildi.