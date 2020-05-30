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Haberler Gündem Ege Denizi'nde 4,1'lik deprem meydana geldi

'nde 4,1'lik meydana geldi

'nde açıklarınd 4,1 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin Ege Denizi'nde saat 10.22'de meydana geldiğini açıkladı.

Ege Denizi'nde 4,1'lik deprem meydana geldi

30.05.2020, 10:46 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020,11:06

Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 10.22'de meydana geldiğini açıkladı. 4,1 büyüklüğünde depremin 15,4 kilometre derinlikte yaşandığı kaydedildi.

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