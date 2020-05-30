Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 10.22'de meydana geldiğini açıkladı. 4,1 büyüklüğünde depremin 15,4 kilometre derinlikte yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM: Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 10.22'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) May 30, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡️https://t.co/cofXSurHiN
Ege Denizi'nde 4,1'lik deprem meydana geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.