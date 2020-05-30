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Ayasofya’da Fetih Suresi okundu

'un Fethi'nin 567. yıldönümü nedeniyle düzenlenen tarihi etkinlikte Ayasofya içinde Fetih Suresi okundu. Ayasofya'da düzenlenen Fetih Şöleni programına telekonferans yöntemiyle katılan Başkan Erdoğan, Fetih Suresi'nin mealini okudu.

Ayasofya’da Fetih Suresi okundu
Giriş Tarihi: 30.5.2020

Erdoğan, "Fethin 567. yıl dönümünün Fatih'in emaneti Ayasofya'da Fetih Suresi okunmak ve dualar edilmek suretiyle yad edilmesi çok önemli" dedi.



FETİH COŞKUSU GÜN BOYU SÜRDÜ
İstanbul'un fethinin yıldönümünde kentte gün boyu renkli etkinlikler yapıldı. "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi" etkinliği dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatılarak İstanbul Boğazı'nda teknelerle geçen sporcular, Huber Köşkü önünde Başkan Erdoğan'ı selamladı. Erdoğan da torunu ile sporculara el salladı. Erdoğan'ın torununun bu esnada asker selamı yapması dikkat çekti.



1453 UÇUŞ KODUYLA SINIRDA DEVRİYE
İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde 1453 uçuş koduyla havalanan Bayraktar- TB2 Yunanistan sınırında devriye uçuşu icra etti. Uçuşa ait görseli sosyal medyadan paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Bugün Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimiz ecdadının izinde inançla yürüyor, bilim ve teknolojide ilerliyor" notunu düştü.


Erdoğan, kendisini selamlayan teknelere, Huber Köşkü'nün sahil kısmındaki avlusundan el sallayarak karşılık verdi.

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