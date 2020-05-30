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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan şehit polis için taziye mesajı

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden #PolisiminYanındayım etiketiyle Diyarbakır'daki alçak saldırıda şehit edilen polis memuru hakkında bir paylaşımda bulundu.

30.05.2020, 18:35