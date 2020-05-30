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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan şehit polis için taziye mesajı

'tan şehit polis için taziye mesajı

Son dakika haberine göre, hesabı Twitter üzerinden #PolisiminYanındayım etiketiyle 'daki alçak saldırıda şehit edilen polis memuru hakkında bir paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan şehit polis için taziye mesajı

30.05.2020, 18:35

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden #PolisiminYanındayım etiketiyle Diyarbakır'daki alçak saldırıda şehit edilen polis memuru hakkında bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dur ihtarına uymayan bir zanlının açtığı ateş sonucu bir polisimiz şehit düştü. Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. #PolisiminYanındayım" ifadelerine yer verdi.

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