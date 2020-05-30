İçişleri Bakanlığı'ndan Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelge ile 15 ildeki seyahat kısıtlaması yarın gece 24.00 itibarıyla sona erecek.

Bakanlık, 81 il valiliğine "Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak iline kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırıldığı anımsatıldı.

Bu kısıtlamanın da süresinin Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'da 3 Haziran çarşamba günü saat 24.00'a kadar uzatıldığı hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 28 Mayıs'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak'a uygulanan seyahat kısıtlamasının Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 31 Mayıs pazar günü saat 24.00'dan sonra sonlandırılması, şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması hususlarının değerlendirildiği aktarıldı.

Yapılan değerlendirmelere göre, şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı.

Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılacak.

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 ildeki şehir giriş-çıkış kısıtlaması 31 Mayıs pazar günü saat 24.00'te sona erecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar, yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olanlar hariç) Seyahat İzin Belgesi almadan şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

Genelgede, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı ifade edildi. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemin başlatılacağı bildirildi.





