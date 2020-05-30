Sağlık Bakanı Koca'dan yaşlılara 'maske ve sosyal mesafe' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkacak 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dışarıda maske takmanın ve sosyal mesafe kuralına uymanın, virüsten korunmak için evde kalmak kadar önemli olduğunu hatırlatan Sağlık Bakanı Koca, "Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler" dedi.