SpaceX ilk insanlı uçuş saat kaçta gerçekleştirilecek? SpaceX ilk insanlı uçuş canlı izle... CANLI YAYIN

SpaceX- Nasa ilk insanlı uzay mekiği denemesi bilindiği üzere 27 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen SpaceX- Nasa ilk insanlı uzay mekiği denemesinin bugün gerçekleştirileceği duyuruldu. Uçuşu canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar SpaceX- Nasa ilk canlı uçuşu saat kaçta gerçekleştirilecek sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

SPACEX- NASA İLK İNSANLI UÇUŞ SAAT KAÇTA NASIL CANLI OLARAK İZLENECEK?

27 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiği olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiği ile ilk insanlı uçuş denemesi bugün ABD Doğu saati ile 15:22'de gerçekleştirilecek. TSİ ile 22:22'de başlayacak. Tarihi uçuşu haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.



CANLI YAYIN

NASA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''30 Mayıs Cumartesi günü Crew Dragon misyonunun lansman girişimini planlamaya devam ediyoruz. Hava şartlarında iyileşme gözlemlense de ekiplerimiz fırlatma rotasındaki hava durumunu izlemeye devam ediyor" denildi.

Uzay ajansı, paylaştığı videolu bilgilendirmede ise Doug Hurley (53) ve Bob Behnken (49) isimli astronotların daha önce iki defa uzay uçuşu gerçekleştirdiğini ancak ilk defa bir arada, ABD topraklarından ve ticari bir firma ile uzay yolculuğuna çıkacaklarını belirtti.

25 Mayıs'ta uçuşa dakikalar kala, test uçuşunu hava şartlarının elverişsiz olduğu gerekçesi ile ertelediğini duyuran NASA yetkilileri, bir sonraki uçuşun cumartesi gerçekleşeceğini bildirmişti.