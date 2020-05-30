“Türkiye’deki sistemin dünyada benzeri yok”

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan, korona virüs sürecinde 190 ülkenin Türkiye'den yardım talep ettiğini belirtti.

'HEDEFLİYORUZ BAŞARACAĞIZ'

Genel Sağlık Sigortası sistemin başarısına değinen Erdoğan, "Ömürlerini insan sağlığına adayan ve salgında yaşamını yitiren hocalarımızın isimlerini ebediyete kazıdık. Buraya Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismini verdik. Dünyada sağlık sisteminin çöktüğü dönemde, Türkiye yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir. Bu hastanemizi 2 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Pist de hemen yanında. Diğer hastanemiz de o şekilde. Uluslararası herhangi bir hasta buraya gelmek istediğinde, bu piste inecek ve yürüme mesafesinde hastaneden yararlanabilecek. Sağlık turizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız. Geçtiğimiz yıl 750 bine yaklaşan yabancı hasta sayısının katlanarak artmasını bekliyoruz. Böyle bir eseri bu kadar kısa sürede hazır hale getirmek dünya çapında bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

ONLAR PARALI HİZMET VERİYOR

Teşhis ve tedavi Genel Sağlık Sigortası kapsamına girdiği için vatandaşların korona virüs sürecinde sıkıntı yaşamadığını kaydeden Başkan Erdoğan, "Diğer ülkelerin hiçbirinde böyle bir sistem yok. ABD dahil herkes parası varsa sağlık hizmeti alabiliyor. ABD ve Rusya bu işi çözemedi hepsi sıkıntıda. Biz bu salgın döneminde özellikle Hollanda'da çalışan vatandaşlarımız ölüme terkedilmişti, ambulans uçakla aldırdık. Üstelik bu hizmetleri bütçemizi alt üst etmeyecek bir zeminde veriyoruz. Biz yap-işlet-devret sistemiyle bu hastaneleri yapıyoruz. Rönesans gibi bir yüklenici firma bulursak burada şehir hastanesine başlayabiliriz. Ama şimdilik acil bir durum yok" açıklamasını yaptı.



RAKAMLARLA PROF. DR. FERİHA ÖZ HASTANESİ

● Toplam alan 125.000 m2 ● Peyzaj ve otopark alanı: 50.000 m2 ● Kapalı alan: 75.000 m2 ● Yatak Sayısı: 1008 ● Ameliyathane Sayısı: 16 ● Banyolu Hasta Yatak Odası: 576 ● Hasta Yatak Odası: 432 ● Acil Müşahede Yatağı: 36 ● Triaj Odası: 8 ● CPR Odası: 2 ● Tomografi Odası:

4 ● MR Odası: 4 ● X-ray Odası: 2



TEHLİKE HENÜZ GEÇMEDİ

Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid- 19 pandemisinin dünyaya çok şey öğrettiğini ifade etti. Türkiye'nin mücadelesinin örnek olduğunu aktaran Koca, "Bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız. Ön safta yer alan sağlık çalışanları en fazla bu riski taşımaktadır. Okmeydanı Şehir Hastanemize Cemil Taşçıoğlu'nun adını verdik, şimdi açılan acil tip hastanelerimize Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener'in adını veriyoruz" diye konuştu.

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