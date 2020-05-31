“Çav bella provokasyonunu yapanlar bulunacak”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir youtube haber kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.



TERÖRİSTLER ÇOK AZALDI

İzmir'de bazı camilerden yapılan Çav bella şarkısı provokasyonuyla ilgili konuşan Bakan Soylu, "Bu provokasyonun arkasındakileri arkadaşlarımız arıyor, inşallah bulacaklar" dedi. Türkiye'de 15 Temmuz'dan itibaren 232 organize suç çetesinin çökertildiğini kaydeden Soylu, kaçak sigara miktarının yüzde 21'den yüzde 2'ye kadar gerilediğini vurguladı. Soylu, trafik kazalarında 2017 yılında 7 bin 427 kişinin öldüğünü, bugün bu rakamın 5 bin 400'e düştüğünü söyledi. Camilerde yeniden ibadete başlanmasıyla ilgili rakamları da paylaşan Bakan Soylu, "45 bin 571 camide ve 5 bin 264 açık alanda cuma namazı zı kılındı" ifadelerini kullandı. Son dönemde yapılan başarılı operasyonlarla dağlarda kalan terörist sayısının 469 olduğunu dile getiren Süleyman Soylu, "Yılbaşından bugüne PKK'ya katılan kişi sayısı sadece 16. İkna yoluyla 76 kişiyi dağdan getirdik" açıklamasını yaptı.

2 BİN 500 BEKÇİ ALINACAK

Bakan Soylu, bekçilerle ilgili bir müjde paylaştı. Soylu, "2 bin 500 bekçi alacağız. Şu anda 26 bin bekçimiz var. Toplam bekçi kadromuz 30 bin. Cumhurbaşkanımız gerek görürse 40 bine bu rakamı çıkarabiliriz. Kadın polis sayımız ise Avrupa ülkelerine göre düşük. Yine böyle alımlar yapıp sayıyı yukarıya çekmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.