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Haberler Gündem George Floyd’un kardeşi: Trump beni konuşturmadı

’un kardeşi: Trump beni konuşturmadı

’nin Minnesota eyaletinde polis tarafından öldürülen siyahi ’un , ABD Başkanı için, "Sürekli sözümü kesti, konuşmama fırsat vermedi" dedi.

George Floyd’un kardeşi: Trump beni konuşturmadı

31.05.2020, 19:18

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd'un erkek kardeşi Philonise Floyd ve ailesi, ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile telefonda görüştü.

"ONUNLA KONUŞMAYA ÇALIŞTIM AMA BENİ KONUŞTURMADI"

CNN'e konuşan Floyd, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde konuşmasına izin vermediğini ifade ederek, "Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi. Bayağı zordu. Onunla konuşmaya çalışıyordum ama o sürekli sözümü kesiyordu" ifadelerini kullandı.

"KARDEŞİM İÇİN ADALET İSTEDİM"

Floyd, Trump ve Joe Biden'dan kardeşi için adalet istediğini belirterek, Joe Biden ile konuşmasında kendisine yalvardığını belirtti. Floyd, "Başkan Yardımcısı Biden'dan adalet istedim. Daha önce hiç kimseye yalvarmamıştım ama ona yalvardım. Kardeşim için adalet istedim" dedi.

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