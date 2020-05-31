Hablemitoğlu suikastının kilit ismine Ukrayna’dan ret

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından olduğu değerlendirilen ve Ukrayna'da hakkında adli kontrol şartı bulunan Nuri Gökhan Bozkır'ın (46) Ukrayna'da yaptığı sığınma başvurusu reddedildi. Ukrayna Devlet Göç İdaresi, Bozkır'ın Türkiye'ye iade edilmemek için yaklaşık 9 ay önce yaptığı iltica başvurusunu 4 Mart tarihinde reddetti. Hakkında kırmızı bülten kararı olan Bozkır'ın sığınma başvurusu geçen Ağustos ayında incelemeye alınmıştı.

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