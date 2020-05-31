Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak rekor sürede tamamlanarak hizmete açılan Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında:
"Bu dönemde ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi rekor bir süreyle tamamlandı. Bugün dualarla milletimizin hizmetine açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak paylaşımında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı hastane videosunu da kullandı.
Bu dönemde ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi rekor bir süreyle tamamlandı. Bugün dualarla milletimizin hizmetine açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. https://t.co/D8eJAplbpC— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 31, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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