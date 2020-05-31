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İletişim Başkanı Altun'dan '' mesajı!

İletişim Başkanı , ' Günü' dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı. Altun, yer aldığı video paylaşımında, "Sigara size bir gelecek vadetmez. Sigara geleceğinizi yok eder #" mesajını iletti.

İletişim Başkanı Altun'dan 'Dünya Tütünsüz Günü' mesajı!

31.05.2020, 19:50

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Altun, milli sporcuların yer aldığı video paylaşımında, "Sigara size bir gelecek vadetmez. Sigara geleceğinizi yok eder #TütünsüzGençlik" mesajını iletti.

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