İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Altun, milli sporcuların yer aldığı video paylaşımında, "Sigara size bir gelecek vadetmez. Sigara geleceğinizi yok eder #TütünsüzGençlik" mesajını iletti.
Sigara size bir gelecek vadetmez. Sigara geleceğinizi yok eder. #TütünsüzGençlik pic.twitter.com/tJfLF7f1dV— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 31, 2020
İletişim Başkanı Altun'dan 'Dünya Tütünsüz Günü' mesajı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.