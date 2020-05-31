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İletişim Başkanı Altun'dan 'Dünya Tütünsüz Günü' mesajı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı. Altun, milli sporcuların yer aldığı video paylaşımında, "Sigara size bir gelecek vadetmez. Sigara geleceğinizi yok eder #TütünsüzGençlik" mesajını iletti.

31.05.2020, 19:50