“Türkiye Kaddafi’yi kazanmalı”

Terör ve Güvenlik Uzmanı, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Türkiye'nin Libya'da destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin darbeci Hafter'e karşı elde ettiği başarının ardından artık bundan sonra neler olacağına odaklanması gerektiğini ifade etti. "Bundan sonraki oyun siyasi bacakta olur" diyen Başbuğ, bu süreçte ABD, Avrupa devletleri ve Rusya'nın Libya'da Hafter ve UMH Başbakanı Sarraç dışında 3. bir ismi gündeme getirme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.



ORTAK BİR İSİM ÇIKABİLİR

ABD, Avrupa'daki devletler ve Rusya'nın üzerinde mutabık kaldığı isimin Libya'nın eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin olma ihtimalinin yüksek olduğunu aktaran Başbuğ, "Özellikle Rusya bu kişiyi sahaya sürmenin yolunu arıyor diye sahadan aldığım bilgiler var. Rusların zaten İslam sosyalisti olan baba Kaddafi ile ilişkileri çok iyiydi. Oğlu da aynı yoldan gider mi hep beraber göreceğiz. Bu süreçte bütün dünyada bir hava estirilerek 'ortak bir isim üzerinde anlaşalım Libya'da barış gerçekleşsin' gibi bir oyunla karşılaşabiliriz. Böyle bir oyun başladığında Kaddafi çok kuvvetli bir aday. Böyle bir durumda kazanımlarımızı kaybetmek istemiyorsak, bu faktörü de göz önünde bulundurmalıyız" dedi.





Seyfülislam Kaddafi



AFRİKA'NIN KADERİ DEĞİŞİR

Coşkun Başbuğ, "Türkiye tarihi bağları da kullanarak Kaddafi üzerinde durmalı ve Kaddafi'yi kazanmanın yollarını aramalı. Çünkü bu devletler böyle bir taleple ortaya çıkarsa bu oyun dünya kamuoyunda ve Libya'da taban bulur" ifadelerini kullandı. Libya'da tabanda Türkiye'ye desteğin inanılmaz boyutlarda olduğunu ve UMH'nin de Türkiye ile yaptığı anlaşmalara çok önem verdiğini ifade eden Başbuğ, "Bu anlaşmalarla gelecekte hem Libya, hem de Türkiye'nin kazanacağı iyi adımlar atıldı. Gelişmeleri yaz döneminde biraz daha radikal tedbirlerle desteklersek bana göre bu yazın sonunda Libya'nın ve beraberinde Afrika'nın kaderi değişir" açıklamasını yaptı.



■ ERHAN GÜLENÇ