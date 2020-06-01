  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 yaralı

'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 yaralı

'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan 'e bağlı beldesinde araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivil yaralandı. Saldırının terör örgütü / tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 yaralı

01.06.2020, 19:23

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi Cinderes beldesinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 5 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Patlamanın ardından olay yerine gelen ekipler, çıkan yangına müdahale etti. Ekipler, yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

YPG/PKK SIK SIK SALDIRIYOR!
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA