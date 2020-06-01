Haberler Gündem Başkan Erdoğan'ndan şehit ailesine taziye mesajı

Başkan Erdoğan'ndan şehit ailesine taziye mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Özcan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

01.06.2020, 12:59