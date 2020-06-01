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Başkan Erdoğan'ndan şehit ailesine taziye mesajı

Son dakika haberleri... Başkan , 'da iki grup arasında çıkan müdahale esnasında şehit olan polis memuru Özcan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan'ndan şehit ailesine taziye mesajı

01.06.2020, 12:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Erman Özcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Özcan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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