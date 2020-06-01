Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Erman Özcan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Özcan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Başkan Erdoğan'ndan şehit ailesine taziye mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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