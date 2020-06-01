İletişim Başkanı Altun şu ifadeleri kullandı: Bugün George Floyd protestoları sırasında TRT World Yapımcısı Lionel Donovan'a düzenlenen saldırıyı en sert biçimde kınıyorum. Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir. Endişelerimi en kısa zamanda ilgili ABD makamlarıyla paylaşacağım.
TRT World Yapımcısı Lionel Donovan, George Floyd protestoları sırasında polisin gösterdiği orantısız şiddeti vücudundaki darp izlerini videoya alarak gözler önüne sermişti.
Bugün #GeorgeFloyd protestoları sırasında @TRTWorld Yapımcısı @LionelDonovan3'e düzenlenen saldırıyı en sert biçimde kınıyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 1, 2020
Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir.
Endişelerimi en kısa zamanda ilgili ABD makamlarıyla paylaşacağım.
İletişim Başkanı Altun'dan Lionel Donovan'a yapılan saldırıya kınama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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