‘Kılıçdaroğlu gelsin bizim çocuklarımızı istesin’

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüse rağmen 272'nci gününde devam ediyor. 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için 272 gündür oturma eyleminde olan baba Celil Begdaş, 1 yıl önce çocuğunu HDP'lilerin kaçırdığını söyledi. Begdaş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki 'Demirtaş'ı serbest bırakın'. Bıraksınlar ama bizim çocuklarımızı da bıraksınlar. Demirtaş'ın cezası var cezaevinde yatıyor, peki bizim çocuklarımız ne yapmış? O kadar hak savunuculuğu yapıyorsa Kılıçdaroğlu bizim için de gelsin çocuklarımızı da istesin" diye konuştu. Begdaş, çocuğunu alana kadar eyleme devam edeceğini de sözlerine ekledi.