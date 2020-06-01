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Kışlalarda terhis heyecanı yaşanıyor

Kışlalarda terhis heyecanı yaşanıyor
Giriş Tarihi: 1.6.2020

Türkiye'de Nisan ayında korona virüs tedbirleri çerçevesinde ertelenen terhisler, başlatılan normalleşme süreci çerçevesinde dün itibarıyla başladı. Yurt genelinde askerler memleketlerine doğru yola çıktı. Kışlalarından ayrılan askerler, otogarlarda yoğunluk oluşturdu. Otogardan memleketlerine gitmek üzere bilet alanlar, gecikmeli de olsa ailelerine kavuşacakları için mutlu olduklarını söyledi. Yetkililer, askerlerden evlerinde kendilerini 14 gün karantinada tutmalarının istendiğini kaydetti.

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