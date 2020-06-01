Meclis 48 gün sonra çalışmalarına başlıyor

KOVİD-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 16 Nisan'da kapanan TBMM, ara verdiği çalışmalarına 48 gün sonra yeniden başlayacak. Mecliste bu süreçte çalışmalar sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına gerekli hassasiyet gösterilerek sürdürülecek. Genel Kurulda ilk olarak çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin düzenleme ele alınacak. Düzenlemeye göre, çarşı ve mahalle bekçileri kişileri ve araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.