MHP lideri Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son günlerde yaşanan erken seçim tartışmalarına sert cevap verdi. Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023 Haziran'da yapılacaktır." dedi.



İşte Bahçeli'nin o açıklamaları:



Türkiye'yi erken seçime sürükleme, bu suretle sanal bir gündem tesis etme gayretkeşliğine heves eden siyasi aymazların hiçbir telkin veya kara propagandasına kulak asılmayacaktır.



2023 HAZİRAN AYINDA YAPILACAK

28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Erken seçim söylemi ayıplı bir tuzaktır, kirli bir tertiptir, dibi uçurum olan bir tezgâhtır. Bu tuzağa düşecek, bu tertibe kanacak, bu tezgaha gelecek aklı başında hiç kimse yoktur.