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Rusya'daki Türk hasta yurda getirildi

Rusya'nın başkenti 'da corona virüs (Covid-19) teşhisiyle tedavi gören Türk vatandaşı durumu ağırlaşınca 'den gönderilen ambulans uçakla 'ya getirildi.

Rusya'daki Türk hasta yurda getirildi

01.06.2020, 17:16

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne başvuran Selahattin Uğur (36), corona virüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede durumunun ağırlaştığını bildirdi.

Hastalık semptomlarının ağırlaştığı belirtilen Selahattin Uğur için Moskova Büyükelçiği'nin girişimleriyle Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Bakanlığın sağladığı TC- CJA tescil işaretli ambulans uçak, sabah saatlerinde Rusya'ya hareket etti.

Tedavi gördüğü hastaneden ambulans uçakla alınan Selahattin Uğur, memleketi Adana'ya getirildi.

Saat 16.00 sıralarında Adana Havalimanı'na indirilen ambulans uçağa koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri girdi.

Uğur, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulansla tedavisi için Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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