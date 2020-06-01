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Son dakika haberler: 'nde 3.6 büyüklüğünde

Son dakika... 'dan alınan son dakika bilgisine göre, 'nde 3.6 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin 'a 53 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Son dakika haberler: Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem

01.06.2020, 14:24 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020,14:57

Son dakika haberine göre... AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Bodrum'a 53 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

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