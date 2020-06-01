Terör örgütüne sınır ötesinde ağır darbe! Mühimmatlar ele geçirildi...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonlarına yönelik bir bilgilendirme yayınladı. Yaıyınlanan metinde ele geçirilen mühimmatlar bildirildi.

MSB'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki sığınak, barınak, silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Kahraman Komandolarımız icra ettikleri başarılı operasyonlarla hem PKK'lı teröristleri hem de barınma alanlarını tespit ederek imha ve etkisiz hale getirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Son olarak Irak kuzeyi Metina bölgesinde arama tarama ve keşif /gözetleme faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat tespit etti.

Arama tarama faaliyeti sonucunda;

- 53 adet mayın,

- 1 adet savunma el bombası,

- 2 adet 40 mm uçaksavar mühimmatı,

- 1 adet T-40 mühimmatı,

- 1 adet 60 mm havan aydınlatma mühimmatı

- 1 adet tuzaklanmış RPG-7 roketi ele geçirildi.