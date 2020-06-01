Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'da müzakerelerin bugün başladığını bildirdi.
Yargıtay Başkanı Akarca, Yargıtay'daki duruşmaların 16 Haziran'da başlayacağını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
AA
Son dakika haberi...Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'da müzakerelerin bugün başladığını bildirdi.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'da müzakerelerin bugün başladığını bildirdi.
Yargıtay Başkanı Akarca, Yargıtay'daki duruşmaların 16 Haziran'da başlayacağını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
AA
Yargıtay'da müzakerelerin başladığı açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.