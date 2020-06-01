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Haberler Gündem Yargıtay'da müzakerelerin başladığı açıklandı

'da müzakerelerin başladığı açıklandı

Son dakika haberi... Başkanı , 'da müzakerelerin bugün başladığını bildirdi.

Yargıtay'da müzakerelerin başladığı açıklandı

01.06.2020, 11:06 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020,11:17

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'da müzakerelerin bugün başladığını bildirdi.

Yargıtay Başkanı Akarca, Yargıtay'daki duruşmaların 16 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

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AA

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