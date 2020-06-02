ABD’deki olayların terör yüzü

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolar dünyaya yayıldı. İngiltere, Kanada, Danimarka başta olmak üzere bir çok ülkede göstericiler, "Adalet yoksa, huzur da yoktur" sloganlarıyla yürüdü, birçok noktada askerler sokağa indi.

ŞİDDET VE YAĞMA ARTTI

Başkent Washington'daki protestocuların Beyaz Saray önünde çoğalması üzerine önlemler artırılırken, Beyaz Saray'ın ışıklarının söndürüldüğü görüldü. CNN televizyonu ise, Trump'ın eşi ve çocuğuyla beraber o anlarda sığınağa götürüldüğünü iddia etti. Beyaz Saray'ın önündeki Lafayatte Park'ta ilk kez cuma günü toplanmaya başlayan protestoculara o günden bu yana müdahale etmeyen polis, göstericlerin sayısı artınca kalabalığa ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Washington DC, Atlanta, Chicago, Denver, Los Angeles, Seattle ve San Francisco gibi büyük kentler dahil en az 40 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, pazar günkü protestolar için 15 eyalette Ulusal Muhafız birliklerinin yine destek için göreve çağrıldı. Brooklyn Köprüsü üzerinden Manhattan'a giren kalabalık bir protestocu grup, Union Meydanı'nda çevik kuvvet polisi ile karşı karşıya geldi, çıkan arbedede onlarca gösterici gözaltına alındı, olaylarda 1 polis aracı yakıldı.