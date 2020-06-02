ABD Başkanı Donald Trump, siyahi George Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürmekle suçladığı radikal sosyalist ANTİFA grubunun terör örgütü olarak tanınacağını duyurdu. Trump'ın açıkladığı ANTİFA örgütü, terör örgütü YPG/PKK ile "DEAŞ ile mücadele" adı altında iş birliği yaptığı dönemde de gündeme gelmişti. Hareketin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünden eğitim aldığı da ortaya çıkmıştı.
ANTİFA terör eğitimini YPG/PKK’dan aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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