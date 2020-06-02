ANTİFA terör eğitimini YPG/PKK’dan aldı

ABD Başkanı Donald Trump, siyahi George Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürmekle suçladığı radikal sosyalist ANTİFA grubunun terör örgütü olarak tanınacağını duyurdu. Trump'ın açıkladığı ANTİFA örgütü, terör örgütü YPG/PKK ile "DEAŞ ile mücadele" adı altında iş birliği yaptığı dönemde de gündeme gelmişti. Hareketin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünden eğitim aldığı da ortaya çıkmıştı.