Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından önemli uyarıda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, 'Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır.' ifadesini kullandı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır. pic.twitter.com/3H5d8RpDBl— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2020
Bakan Fahrettin Koca'dan kritik uyarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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