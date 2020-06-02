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Haberler Gündem Bakan Fahrettin Koca'dan kritik uyarı!

'dan kritik uyarı!

Son dakika haberi... Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz." açıklamasında bulundu.

Bakan Fahrettin Koca'dan kritik uyarı!

02.06.2020, 14:38 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020,14:49

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından önemli uyarıda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, 'Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır.' ifadesini kullandı.

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