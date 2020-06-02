  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Bakan Selçuk açıkladı! Evde bakım yardımları uzatıldı

Bakan Selçuk açıkladı! Evde bakım yardımları uzatıldı

Son dakika haberi..., evde bakım yardımından yararlanan ve engelli aylığı alanların rapor süreleriyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Selçuk, "Evde bakım yardımından yararlananlar ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak." dedi.

Bakan Selçuk açıkladı! Evde bakım yardımları uzatıldı

02.06.2020, 12:43 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020,12:45

Son dakika haberi...Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımından yararlanan ve engelli aylığı alanların rapor süreleriyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Selçuk, "Evde bakım yardımından yararlananlar ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Selçuk açıkladı! Evde bakım yardımları uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA