Son dakika haberi...Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımından yararlanan ve engelli aylığı alanların rapor süreleriyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Selçuk, "Evde bakım yardımından yararlananlar ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak." dedi.
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Bakan Selçuk açıkladı! Evde bakım yardımları uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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