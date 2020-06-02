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Haberler Gündem Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

bölgesinde 6 'lı terörist etkisiz hale getirildi

örgütünün bölgesine yönelik sızma girişimi önlendi. 6 /’li terörist etkisiz hale getirildi. Milli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

02.06.2020, 09:32 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020,17:44

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Tiwitter hesabından yapılan açıklamada terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimininin bir kez daha önlendiği belirtildi.

6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

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