Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Tiwitter hesabından yapılan açıklamada terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimininin bir kez daha önlendiği belirtildi.



6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.