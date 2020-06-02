Bu servetler tesadüf değil

Türkiye'de son günlerde kaçak yapılarıyla gündeme gelen Fatih Portakal, Yılmaz Özdil ve Soner Yalçın ile ilgili Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı bir yorum geldi. Türkiye'de son dönemde muhalefet tarafından sürekli olarak erken seçim ve darbe söyleminin işlendiğini ifade eden Başbuğ, "Emperyalist güçler ve içerideki uzantı ve kriptoları şunu demeye getiriyor, 'Ya erken seçime gidilecek ya da darbe yapılacak'. Burada CHP ve Saadet Partisi gibi partilerin ana aktörleri üzerinden sürekli darbe, sokağa davet, Gezi olayları gibi ülkeyi hareketlendirecek başlıklar işleniyor. Bu süreç, söylenenler tesadüf değil. Bir merkez tarafından dikte ettiriliyor. Şu ana kadar yürütülen planlı kutuplaştırma sonucu oluşturulan taraflardan bir kanadı sokağa dökecek söylemler peşinde. Olaylar çıkararak ülkeyi kan gölüne çevirme peşindeler" dedi.

CİNSİ: WASHINGTON

Amerikan FOX TV ve Fatih Portakal'ın da bu amaç doğrultusunda bir propaganda makinesi gibi çalıştığını ifade eden Başbuğ, "Bunun adı Fatih, soyadı Portakal, cinsi Washington. Portakal'ın yaptığı iş habercilik değil, yaptığı da ülke lehine işler değil. Hangi ülke evladı, Fatih Portakal'ın Libya'ya asker gönderilmesi sırasında yaptığı gibi kendi ülkesini emperyalist diye tanımlar? Hangi Türk evladı ülkesinin dışarıdaki askeri başarılarını lekeleyerek PKK ve diğer örgütler gibi lisan kullanır? Bunların hepsi planlı ve programlı söylemler. Bu tipler proje tipler. Dikkat edin Portakal ve güdümünde olduğu kanalı benim siyasi anlamda kripto dediğim kişileri sürekli ekrana taşıyor, sürekli bunları konuk ediyor ve bunlar üzerinden süreç götürmeye çalışıyor. Bunların hepsini değerlendirdiğinizde FOX'un hiç de öyle normal bir TV kanalı olmadığı, Türkiye'yi belirli noktalara getirmek ve iç savaşa zemin hazırlamak için kullanılan bir psikolojik harp algı silahı olduğu görülüyor" dedi.

GAZETECİLİKLE OLMAZ

Fatih Portakal'ın Seferihisar'daki çiftliğinde ortaya çıkan kaçak yapılar, Soner Yalçın'ın Çeşme'deki kaçak köşkü ve Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki kaçak villasını da yorumlayan Emekli İstihbarat Albay Başbuğ, "Karşı kanat kullanacağı adamda zafiyet arar. Kiminin kadına, kiminin paraya, kiminin şöhrete zaafiyeti olur. Bunların hepsinin bir arada olduğu insan tipleri de görülebilir. Yani gazetecilikle olmayacak servetin kaynağını ortada ciddi paralar, varlık ve şöhret var ise, arka planını mutlaka sorgulamak lazım. Bu servet nasıl oldu da bu kişi bir anda nasıl parladı, bu duruma nasıl gelindi diye. Elbette Murdoch gibi dünyada medyaya hükmeden biri, Türkiye'ye yatırım yaparken tesadüfen yoldan adam seçmez. Ben Portakal gibilerinin bu servetlerinin tesadüf olmadığını düşünüyorum. Bu tür küresel yapılar, böyle kişileri daha küçük yaştan belirli makam ve mevkilere yavaş yavaş eğite eğite toplumda itibar kazandıra kazandıra bir noktaya getirirler ve günü saati geldiğinde fişini takarak görevini yapması için devreye sokarlar. Bu sadece Portakal için geçerli değil. Toplumda itibar kazanmış gazetecilerin nasıl adım adım bu günlere getirildiğini ve bu kişilerin ne görevler roller üstlendiğini iyi araştırın. İşte Yılmaz Özdil ya da gezi olaylarına karışan ve şu an firarda olan sanatçılar. Siyasetçiler kanadında da Babacan, Davutoğlu, Abdullah Gül gibi. Bir anda çıkışlar ani çıkışlar yapıyorlarsa arkasında bu gücü aramak lazım" ifadelerini kullandı.



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