Erdoğan’dan 82 günde yoğun Kovid-19 diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüs vakasının Türkiye'de görüldüğü 11 Mart tarihinden kontrollü sosyal hayatın ilk günü sayılan 1 Haziran'a kadar dünya ülkelerinin liderleriyle yoğun telefon diplomasisi yürüttü. Başkan Erdoğan bu süreçte 4 kez olmak üzere en fazla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşürken, ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile üçer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile ikişer kez telefonda konuştu.



ORTAK MÜCADELE

Erdoğan, 82 günde onlarca ülke liderleriyle görüşmesinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüş alışverişinde bulundu. Görüşmelerde ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve korona virüs salgını ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.



VATANDAŞLARI DA UNUTMADI

Erdoğan, Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastaları, terör mağduru aileler, gençler ve sporcular başta olmak üzere birçok grupla görüşme gerçekleştirirken, bazı etkinliklere gerek online platformlar aracılığıyla gerekse şahsen katıldı. Başkan Erdoğan, kabine, güvenlik ve MYK toplantılarının yanı sıra ülke için tarihi öneme sahip çokça açılışa da katılım sağladı.