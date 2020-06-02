Eski rektör Bircan’dan hodri meydan

Adnan Menderes Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, kendisini FETÖ'cü olmak ve rektörlük koltuğundan indirmekle suçlayan mevcut Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in iddialarına Yeni Asır aracılığıyla yanıt verdi. Aldemir'in sözlerinin hayal ürünü olduğunu dile getiren Bircan, savcılığa, YÖK Başkanlığı'na ve CİMER'e suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti. Aldemir'in daha önceden 'FETÖ'cü olma ihtimali' gerekçesiyle yetkisini aşarak kendisini ve eşini üniversitedeki görevlerinden açığa aldığını söyleyen Bircan, "Hakkımda açılmış ne İçişleri Bakanlığı, ne YÖK ne de savcılık tarafından hiçbir FETÖ soruşturması yok. Beni hukuksuz yere açığa aldığı ve FETÖ iftirasında bulunduğu için mevcut rektörle ilgili tazminat davaları açtım. Ohal komisyonu üyelerimizin hiçbiri ne bir disiplin ne de idari ceza almıştır. 6 üyemizin tamamı FETÖ bakımından temiz. Komisyon üyelerinden 4'ü FETÖ'cü ise neden üniversiteden ihraç etmiyorsunuz? Gerçekler, mahkemelerin ardından ortaya çıkacaktır" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

KAZIM YÖRÜKCE