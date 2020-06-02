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’cü Kanter kaosu kaçırmadı

FETÖ’cü Kanter kaosu kaçırmadı
Giriş Tarihi: 2.6.2020

ABD'de yaşayan FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'de yaşanan kaosu kaçırmadı. George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere FETÖ'cü Enes Kanter'in de katılması dikkat çekti. Kanter, göstericilerle birlikte slogan attı.

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