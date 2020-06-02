FETÖ’cü Kanter kaosu kaçırmadı

ABD'de yaşayan FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'de yaşanan kaosu kaçırmadı. George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere FETÖ'cü Enes Kanter'in de katılması dikkat çekti. Kanter, göstericilerle birlikte slogan attı.
ABD'de yaşayan FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'de yaşanan kaosu kaçırmadı. George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere FETÖ'cü Enes Kanter'in de katılması dikkat çekti. Kanter, göstericilerle birlikte slogan attı.
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