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Haberler Gündem George Floyd’un adı Menemen’de yaşayacak

’un adı ’de yaşayacak

George Floyd’un adı Menemen’de yaşayacak
Giriş Tarihi: 2.6.2020

ABD'de polisin gözaltına aldığı esnada yaşamını yitiren George Floyd'un ismi Menenen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tarafından ilçede yapılacak ilk parka verilecek. Konuyla ilgili Yeni Asır'a konuşan Başkan Aksoy, "Bu insanlık dışı zihniyeti lanetliyorum. Dünyanın neresinde, hangi bahaneyle ve hangi şekilde olursa olsun, insanlığa yöneltilen saldırıların hep karşısındayım. Menemen'den tüm dünyaya ders vermek için Floyd'un adını yaşatmak ve bizden sonraki nesillere insanlığa yapılan ihaneti unutturmamak için adını bir parka vereceğiz" diye konuştu.

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FATİH ŞENDİL

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